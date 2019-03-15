Минприроды внесло в кабмин предложение о ратификации Парижского соглашения по климату

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Минприроды подготовило и внесло в правительство РФ предложение о ратификации Парижского соглашения по климату, сообщила в пятницу пресс- служба министерства.

Что нужно знать о Парижском соглашении по климату

Соглашение по климату было анонсировано в декабре 2015 года в Париже 197 странами ООН. Оно предполагает, что страны-участницы должны самостоятельно подготовить долгосрочные планы по сокращению выбросов парниковых газов. В результате их реализации глобальное потепление к 2100 году должно составить 2, а в идеале - 1,5 градуса.

"После всестороннего анализа социально-экономических последствий Минприроды России подготовило и внесло 28 февраля 2019 года в правительство РФ предложения с обоснованием целесообразности ратификации. Планируется, что процесс обсуждения завершится в конце 2019 года к началу 25-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата", - говорится в сообщении.