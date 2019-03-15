Продолжительность жизни в Крыму за пять лет выросла до 72,7 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Продолжительность жизни населения Крыма увеличилась за пять лет на два года - с 70,7 до 72,7 года, что существенно превышает среднемировые позиции по повышению продолжительности жизни в год. Об этом в пятницу заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совместном заседании Совета Государственной Думы РФ и Госсовета Крыма в Симферополе.

Скворцова отметила, что общая смертность снизилась на 8,5%, смертность при сосудистой патологии - более чем на 28%.

"Но главный результат и победа - это снижение младенческой смертности более чем на 40%, почти в два раза, до показателя, который сейчас ниже среднероссийского", - добавила министр.

По ее словам, этого нельзя было бы добиться без исправления ситуации с кадрами. "Прежде всего, нам необходимо было исправить ситуацию на селе. На 54% увеличилось число врачей за пять лет на селе - на 600 человек. В два раза увеличилось число среднего медицинского персонала, работающего в первичной медицинской помощи - до 4,5 тыс.", - отметила Скворцова.

Она добавила, что было уделено особое внимание зарплатам врачей и медицинского персонала. "За короткий срок, с марта по август 2014 года, заработная плата медицинских работников выросла в два раза и далее она уже росла в рамках системы обязательного медицинского страхования: на 50% плюс к августу 2014 года у врачей, на 25% и на 73% - у среднего и младшего медицинского персонала", - сказала министр.