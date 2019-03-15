В Севастополе запустят первую горячую линию для сбора заявок о пропавших на Украине

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Горячая линия, на которую смогут обратиться родственники жителей Крыма и Севастополя, пропавших во время поездки на Украине, начнет работать в Севастополе 20 марта, сообщил в пятницу ТАСС уполномоченный по правам человека в городе Севастополь Павел Буцай. Он отметил, что в первую очередь, в зоне риска оказываются участники Крымской весны и бывшие украинские военнослужащие.

"Горячая линия будет проходить в ближайшую среду, 20 марта. Это впервые проводится", - сказал Буцай.

По его словам, известны случаи, когда жители Крыма и Севастополя приезжают на Украину и в итоге или оказываются под стражей, или вынуждены искать убежища в российских консульствах. В особой зоне риска - активные участники событий 2014 года, в результате которых произошло воссоединение Крыма с Россией, а также бывшие украинские военнослужащие, позднее перешедшие в российскую армию.

"Проблема действительно существует: севастопольцы по тем или иным причинам едут на Украину. <…> На границе, видимо, есть списки, и их по этим спискам вычисляют", - сказал омбудсмен.

Он отметил, что после обращения родственников омбудсмен может обратиться к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, и российская сторона начинает поиск пропавших и работу по их возвращению. Однако, если заявления нет, то уполномоченный не может начать работу. Ситуация осложняется тем, что нередко жители полуострова едут на Украину по старым украинским документам в надежде избежать сложностей, но, когда они попадают под стражу, российские дипломаты не могут вмешаться, так как российских документов у человека с собой нет.

На сайте уполномоченного по правам человека в РФ сообщается, что точное количество лиц, задержанных и взятых под стражу, до настоящего времени неизвестно. "Один из таких военнослужащих - жителей города Севастополя был недавно задержан на территории Украины. Контрактнику, ранее служившему в военно-морских силах Украины и перешедшему в ряды российской армии после событий 2014 года, предъявили обвинение в дезертирстве - об этом 11 марта сообщили украинские власти. Теперь севастопольцу грозит тюремное заключение сроком от двух до пяти лет", - привели в пример в аппарате омбудсмена.

Ситуация в Крыму

Ранее сообщалось, что опасность существует и для жителей Республики Крым. Омбудсмен региона Людмила Лубина составила список из 36 жителей Крыма, которые задержаны, арестованы, находятся под следствием на Украине. Среди них волонтер Елена Одновол, экс-депутат крымского парламента Василий Ганыш, бывший министр здравоохранения республики Петр Михальчевский, российские военнослужащие Максим Одинцов и Александр Баранов и другие.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.