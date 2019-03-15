Около 7 тыс. человек участвовали в шествии по случаю 5-летия воссоединения Крыма с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Около семи тысяч человек в Симферополе приняли в пятницу участие в шествии и митинге, посвященном пятой годовщине референдума о воссоединении Крыма с Россией. Шествие от здания совета министров к площади у госсовета республики началось с возложения цветов к памятнику Народному ополчению, затем состоялся митинг.
Пятнадцатого марта в Крыму начались праздничные мероприятия по случаю пятой годовщины воссоединения полуострова с Россией. Ранее в Симферополь прибыла делегация Госдумы во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным. Также в Крыму находится делегация из Франции в составе 11 человек, которые прибыли для участия в празднованиях. Возглавляет делегацию президент ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани.
Крым. Россия. Навсегда!
Возглавили колонну одетые в национальные костюмы представители общин региона - они несли в руках развернутое полотнище российского флага. В шествии приняли участие председатель Госдумы России Вячеслав Володин, руководители думских фракций, руководители республики, представители народного ополчения Крыма, кубанского и крымского казачеств.
"Для нас всех это большой праздник, для всех жителей и столицы республики, и всех крымчан. Посмотрите, как радуются люди, как красиво украшен город. В целом в шествии и митинге приняли участие около семи тысяч жителей и гостей города", - сообщила ТАСС глава администрации Симферополя Наталья Маленко.
Город украшен по-праздничному. Накануне на клумбах центральной площади имени В. И. Ленина высадили более двух тысяч весенних цветов, это маргаритки, примулы и виолы.
Участники шествия шли по центральным улицам города, которые были украшены флагами РФ и Республики Крым. Их встречали представители молодежных и общественных организаций, которые держали в руках символику в цветах российского триколора и скандировали: "Крым. Россия. Навсегда!".
Важная дата
Площадь у стен здания у стен Государственного совета Крыма также празднично украшена флагами и воздушными шариками. Плечом к плечу здесь стоят кубанские казаки и крымские ополченцы. "Для нас, крымчан, была важна помощь людей с материковой России. Одними из первых откликнулись казаки Кубани, которые вместе с нами стояли на блок-постах на въезде в Крым и помогали обеспечивать общественную безопасность", - рассказал агентству представитель Народного ополчения Крыма по имени Сергей.
Кубанские казаки также говорят, что были готовы прийти на помощь соседям.
"Три недели в круглосуточном режиме - дождь, снег, мороз… Казаки не пропустили бандеровских молодчиков на крымскую землю. Мы выполнили поставленные задачи, с честью исполнили свой долг. Для нас очень важны слова президента страны, который сказал, что кубанские казаки одними их первых пришли на помощь Крыму", - сказал, выступая на митинге, войсковой атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда.
В ходе митинга и шествия многие обнимались, вспоминали непростые дни февраля-марта 2014 года, которые назвали Крымской весной.
Аплодисментами сопровождалось выступление Мариани, который на русском языке назвал Крым российским регионом, отметив, что со времени воссоединения на полуострове произошли значительные положительные изменения. Завершился митинг праздничной концертной программой, которую подготовили участники творческих коллективов Крыма.
О референдуме в Крыму
После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. Восемнадцатого марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.