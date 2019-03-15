Около 7 тыс. человек участвовали в шествии по случаю 5-летия воссоединения Крыма с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Около семи тысяч человек в Симферополе приняли в пятницу участие в шествии и митинге, посвященном пятой годовщине референдума о воссоединении Крыма с Россией. Шествие от здания совета министров к площади у госсовета республики началось с возложения цветов к памятнику Народному ополчению, затем состоялся митинг. Пятнадцатого марта в Крыму начались праздничные мероприятия по случаю пятой годовщины воссоединения полуострова с Россией. Ранее в Симферополь прибыла делегация Госдумы во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным. Также в Крыму находится делегация из Франции в составе 11 человек, которые прибыли для участия в празднованиях. Возглавляет делегацию президент ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани. Крым. Россия. Навсегда! Возглавили колонну одетые в национальные костюмы представители общин региона - они несли в руках развернутое полотнище российского флага. В шествии приняли участие председатель Госдумы России Вячеслав Володин, руководители думских фракций, руководители республики, представители народного ополчения Крыма, кубанского и крымского казачеств.

"Для нас всех это большой праздник, для всех жителей и столицы республики, и всех крымчан. Посмотрите, как радуются люди, как красиво украшен город. В целом в шествии и митинге приняли участие около семи тысяч жителей и гостей города", - сообщила ТАСС глава администрации Симферополя Наталья Маленко. Город украшен по-праздничному. Накануне на клумбах центральной площади имени В. И. Ленина высадили более двух тысяч весенних цветов, это маргаритки, примулы и виолы. Участники шествия шли по центральным улицам города, которые были украшены флагами РФ и Республики Крым. Их встречали представители молодежных и общественных организаций, которые держали в руках символику в цветах российского триколора и скандировали: "Крым. Россия. Навсегда!". Важная дата Площадь у стен здания у стен Государственного совета Крыма также празднично украшена флагами и воздушными шариками. Плечом к плечу здесь стоят кубанские казаки и крымские ополченцы. "Для нас, крымчан, была важна помощь людей с материковой России. Одними из первых откликнулись казаки Кубани, которые вместе с нами стояли на блок-постах на въезде в Крым и помогали обеспечивать общественную безопасность", - рассказал агентству представитель Народного ополчения Крыма по имени Сергей. Кубанские казаки также говорят, что были готовы прийти на помощь соседям.