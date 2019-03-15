В Росгвардии планируют создать единую электронную систему контроля за оборотом оружия

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Руководство Федеральной службы войск национальной гвардии намерено создать единую систему контроля за оборотом оружия. Об этом сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов на заседании ведомственного национально-технического совета в пятницу.

"Создается единое электронное взаимодействие всех участников оборота оружия: оружейных заводов, юридических лиц, осуществляющих торговлю, хранение или использование оружия при выполнении своих уставных задач, а также владельцев оружия", - сказал Золотов.

Также, по его словам, в рамках новой системы постепенно произойдет отказ от лицензий на приобретение оружия, выданных в бумажном виде, все будет поэтапно переводиться в цифровой вариант.

Золотов также добавил, что Росгвардия планирует развивать возможность получения гражданами мобильного доступа к услуге в сфере лицензирования оружия. Он отметил, что для создания новой системы контроля за торговлей оружием планируется использовать российское программное обеспечение. "Данная инициатива Росгвардии утверждена правительственной комиссией в федеральном проекте "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика", - сказал Золотов.