В РПЦ не видят почвы для конфликта в вопросе передачи зданий музея Рублева в Москве

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) не видит почвы для конфликта в вопросе передачи ей зданий Спасо-Андроникова монастыря, в которых располагается музей имени Андрея Рублева. Об этом в пятницу заявил ТАСС руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

"Речь идет о длительном диалоге, в том числе и с государством, в отношении передачи имущества религиозного назначения, в том числе и зданий Спасо-Андроникова монастыря. Здесь мы не видим какой-то проблемы или почвы для конфликта, совершенно точно все будет в рамках закона, который предписывает передавать имущество религиозного назначения религиозной организации. Соответствующее письмо патриарха имеет все необходимые для этого обоснования", - сказал Волков.

Он отметил, что в планах церкви обустройство на базе монастыря кластера сотрудничества церкви и музейного сообщества. "Разумеется, церковь понимает то колоссальное культурное и общенародное значение, которое представляет Андроников монастырь, и не менее чем другие заинтересована в его бережном сохранении и развитии. Насколько я понимаю, если все будет складываться благополучно, то здесь в монастыре будет развиваться целый кластер церковно-музейного взаимодействия, и сохранность всего музейного комплекса будет соединяться с церковной жизнью внутри этой обители", - рассказал он.

По мнению пресс-секретаря патриарха, недавний пожар на использовавшемся музеем имени Андрея Рублева складе подчеркивает необходимость общей заботы о сохранности его коллекции. "Обстоятельства этого дела должны быть еще прояснены, но я думаю, что у нас, у всех сторон должно быть общее понимание о необходимости заботы о всех тех артефактах, которые хранятся либо в музейных запасниках, либо в открытой экспозиции. И вопросы сохранности, конечно, имеют сейчас особое значение", подытожил он.

Возгорание на складе музея возникло в воскресенье, 10 марта, в цехе с краской на 1-й Магистральной улице. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. метров, произошло частичное обрушение крыши на площади более 1 тыс. кв. метров, возгоранию был присвоен второй ранг сложности из пяти возможных. В тушении пожара был задействован вертолет Ка-52 Московского авиационного центра. Директор музея Михаил Миндлин сообщил ТАСС, что предметы из Государственного музейного фонда не пострадали, заместитель директора музея по развитию Светлана Липатова добавила, что в сгоревшем здании хранилась печатная продукция музея.

О монастыре

Андроников монастырь основан в 1357 году митрополитом Алексием как митрополичий, назван по имени первого игумена - Андроника, ученика Сергия Радонежского. На его территории располагаются, том числе, части стен и башен XVII-XVIII веков, здание бывшего духовного училища 1810-1814 годов, Спасский собор начала XV века, братский корпус XVII века, Церковь Михаила Архангела 1691 года, усыпальницу бояр Лопухиных. Спасский собор монастыря - древнейший из сохранившихся московских храмов. Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева находится в бывшей трапезной.

В настоящее время монастырь не действует, однако в нем регулярно проводятся богослужения. Здания ансамбля Андроникова монастыря относятся к объектам культурного наследия федерального значения.