Более 800 млн рублей направят в Дагестан по госпрограмме развития СКФО в 2019 году

МАХАЧКАЛА, 15 марта. /ТАСС/. На реализацию мероприятий подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016-2025 годы" госпрограммы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" направят более 800 млн рублей в 2019 году. Об этом в пятницу сообщил министр экономики и территориального развития региона Осман Хасбулатов.

"В 2019 году объем финансирования мероприятий подпрограммы [Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016-2025 годы] в соответствии с подписанными соглашениями с главными распределителями средств федерального бюджета составил 811,3 млн рублей [770,4 млн рублей - средства федерального бюджета, 40,9 млн рублей - средства республиканского бюджета]", - сказал Хасбулатов на совещании по вопросам социально-экономического развития Дагестана под руководством министра РФ по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева.

Средства будут направлены на строительство наружных сетей канализации и канализационных очистных сооружений в переселенческом Новолакском районе - 314,3 млн руб., на продолжение строительства очистных сооружений канализации в городе Дербенте - 158,5 млн руб., мероприятия по защите объектов капитального строительства от чрезвычайных ситуаций природного характера - 118,9 млн рублей.

Часть средств - 90 млн руб. - будет направлено на реализацию инвестиционного проекта по строительству завода "Матис" по производству гипса и гипсосодержащих строительных материалов в промышленной зоне селения Кафыр-Кумух Буйнакского района. Также планируется создать производство композитных материалов и изделий, объем предполагаемых вложений - 129,4 млн рублей.

По данным Хасбулатова, в 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы было направлено 1,3 млрд рублей. Из них 165,5 млн не были освоены и вернулись в бюджет.