Около 400 юных крымчан вошли в ряды "Юнармии" в канун пятилетия воссоединения Крыма с РФ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Около 400 подростков, живущих в Крыму, вступили во Всероссийское детско-юношеское движение "Юнармия", сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе движения. Торжественная церемония состоялась в Симферополе.

"В канун пятилетия воссоединения Крыма с Россией в строй юнармейцев встали почти 400 юных крымчан - те, кто своими успехами и достижениями заслужил почетное право носить юнармейский значок", - сказали в пресс-службе движения.

Начальник Главного штаба движения, космонавт Роман Романенко принял клятву юнармейца у подростков и поздравил всех юнармейцев "с пятой годовщиной самого масштабного геополитического события в новейшей истории страны, ставшего примером истинной исторической справедливости".

"Нынешние новобранцы - особая каста. Они - носители переживаний и знаний о событиях 2014 года, - процитировали в пресс-службе слова Романенко. - События Крымской весны в очередной раз показали всем, что такое русский характер, воля и единство народа. И, конечно, в основе этих лучших качеств русского человека лежит бескорыстная любовь и преданность родной земле, своему народу, языку, обычаям, культуре. Именно эти ценности свято чтут, оберегают и преумножают ребята-юнармейцы со всех уголков нашей необъятной Родины".

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке президента РФ. Сейчас в его рядах насчитывается более 320 тыс. участников. Также юнармейские отряды есть на базе воинских частей и при посольствах в Казахстане, Армении, Киргизии, Таджикистане, Приднестровье, Белоруссии и США. Основной задачей движения является воспитание подрастающего поколения на принципах патриотизма, уважения к истории и любви к Отечеству.