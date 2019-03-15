Росгвардия получит новые патрульные машины LADA Vesta с приборами ночного видения

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Вневедомственная охрана Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) получит новые патрульные машины LADA Vesta, оснащенные приборами ночного видения и тепловизорами. Об этом сообщил начальник департамента техники и вооружения Росгвардии Алексей Беззубиков на научно-техническом совете ведомства в пятницу.

"Патрульная машина LADA Vesta станет автомобилем, оборудованным современными цифровыми IT-системами, всесезонными приборами наблюдения и распознавания объектов, мобильным устройством для удаленного доступа к базам данных, прибором ночного видения и тепловизором", - сообщил Беззубиков.

По его словам, с каждой патрульной машиной LADA Vesta будут взаимодействовать две-три специально разработанных для Росгвардии патрульных машины Lada Granta в более простой комплектации.

"Данные автомобили прошли апробацию в Москве и Ульяновске. Оценки, полученные этой техникой, были, в основном, положительные. Разработчику переданы замечания и предложения личного состава для внедрения улучшений в серийные машины", - отметил начальник департамента техники и вооружения Росгвардии.