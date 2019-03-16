Федор Конюхов в ходе кругосветной экспедиции провел в океане уже 100 дней

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий на весельной лодке очередную кругосветную экспедицию, провел в океане уже 100 дней, сообщил в субботу ТАСС организатор экспедиции Оскар Конюхов.

"Федор Конюхов продолжает одиночное кругосветное плавание на весельной лодке "АКРОС". Стартовав 6 декабря из новозеландского порта Данедин, Конюхов провел в океане 100 дней и преодолел 8 тыс. км. Таким образом, он прошел на веслах расстояние от Москвы до Хабаровска и продолжает свой путь на восток", - сказал он.

Маршрут путешественника разбит на три этапа: Данидин (Новая Зеландия) - мыс Горн (Чили), мыс Горн - мыс Люин (Австралия) и мыс Люин - порт Данидин. В общей сложности Конюхову предстоит пройти на веслах 27 тыс. км.

Весельная лодка "АКРОС", на которой путешественник намерен обогнуть Южное полушарие, была специально спроектирована для экспедиции британским дизайнером Филиппом Моррисоном. На борту девятиметрового судна построены специальные водонепроницаемые отсеки для запаса продуктов и трех независимых систем выработки энергии: солнечных модулей, ветрогенераторов и химической энергоустановки, вырабатывающей электричество из метанола. Также лодка оснащена двумя типами спутниковых телефонов, спутниковым трекером и несколькими дублирующими системами связи и навигации.

К настоящему моменту Конюхов уже совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах. В 2007 году Конюхов уже огибал Южное полушарие на парусной яхте "Алые паруса" через Атлантический, Индийский и Тихий океаны.