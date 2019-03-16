Более 13 млн рублей долгов по зарплате вернули сейсмологам и пивоварам Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Прокуратура Сахалинской области обязала руководителей двух организаций - сейсмологической службы и пивоваренного завода - погасить перед сотрудниками многомиллионные долги по зарплате. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"В ходе проведенных органами прокуратуры области проверок установлены факты несвоевременной выплаты заработной платы 258 работникам Сахалинского филиала ФГУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук" и ООО "Колос" (пивоваренный завод) в общей сумме более 13 млн рублей. <...> В результате принятых мер работникам данных организаций полностью выплачена задолженность по заработной плате", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры области, для восстановления нарушенных прав граждан был принят комплекс мер реагирования: руководителям организаций внесены представления об устранении нарушений закона, в отношении виновных лиц возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), обеспечена судебная защита прав работников.

В Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН ТАСС уточнили, что заработная плата не выдавалась сотрудникам с самого начала 2019 года. В ООО "Колос" оперативно получить комментарий ТАСС не удалось.