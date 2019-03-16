Паралимпиец Бурлаков: конкурсу "Лидеры России" стоит сохранить рост числа соцпроектов

СОЧИ, 16 марта. /ТАСС/. Организаторам конкурса управленцев "Лидеры России" необходимо сохранить рост числа проводимых социальных проектов. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, чемпион мира по пара-карате, член Общественной палаты России Сергей Бурлаков, который провел мастер-класс финалистам конкурса в Сочи.

Ранее руководитель конкурса "Лидеры России", генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров сообщил ТАСС, что особенностью финала конкурса управленцев этого года является расширение социальных проектов. В частности, каждый из финалистов запустил социальный проект в рамках задания "Сердце лидера" и провел открытый урок для сочинских школьников.

"Да, конечно, поддерживаю усиление социальной составляющей конкурса… Это стоит продолжить, нельзя работать постоянно по одним шаблонам", - сказал Бурлаков.

Он отметил, что "об обществе всегда судят по тому, как живут инвалиды и старики". "Поэтому проблемы социальной сферы - это то, что нужно решать в первую очередь… Спасибо организаторам за то, что они усилили и расширили программу социальных проектов "Лидеров России", - пояснил собеседник агентства.

Бурлаков добавил, что ему было "почетно и волнительно" провести встречу с 300 финалистами конкурса управленцев. "Финалисты подходили после мастер-класса и часто спрашивали о том, можно ли пригласить меня в качестве мастера на тренинг в различные регионы. Уже пригласили в Вологду, Приморье, Магадан, Екатеринбург, Нижний Новгород. Я никому не отказал", - сказал паралимпиец.

Сердце лидера

Одно из заданий, которое необходимо было выполнить финалистам этого года, называлось "Сердце лидера". В рамках него конкурсанты запустили свои социальные проекты. С этим заданием справились все финалисты. Например, Сергей Решетников из Уфы, директор департамента закупки товаров, работ и услуг компании "Башнефть" провел в родном городе акцию по привлечению потенциальных доноров костного мозга.

"У нас в Уфе в регистре доноров было чуть больше тысячи человек. Я собрал команду волонтеров, мы сделали ролик, призывающий прийти в определенные дни в пункт сбора крови, получилось привлечь футбольный клуб "Уфа", Анну Семенович, Николая Валуева, хоккеиста Игоря Григоренко. Мы провели информационную кампанию и за четыре дня привлекли еще 583 потенциальных донора. Русфонд заинтересовался [проектом], его глава должен приехать в марте, хочет встретиться, поговорить, как нам это удалось", - рассказал ТАСС конкурсант.

Решетников отметил, что это не разовая акция, и он намерен продолжить. "Нам помогал очень хороший врач- гематолог. Он сказал, чтобы помогать больным из Уфы нужно иметь хотя бы 15 тысяч потенциальных доноров в республике, а сегодня 1,5 тысячи всего. Нужно в десять раз увеличивать, поэтому есть планы продолжить", - уточнил собеседник агентства.

Привлечь внимание к проблеме финалист "Лидеров России" планирует также с помощью гонки "Экспедиция-Трофи" в 2020 году. "Мы там с командой собираемся участвовать. Это самая большая гонка в России - из Мурманска во Владивосток, от маяка до маяка. Мы хотим машинам сделать соответствующее оформление, по пути информировать о проблеме донорства костного мозга", - добавил Решетников.

О конкурсе

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.

В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. Этот этап проходил в каждом федеральном округе, при этом в Центральном федеральном округе из-за большого числа конкурсантов прошло два полуфинала. В итоге в финал было отобрано 300 человек, из них эксперты отберут сотню победителей. Финал проходит в Сочи с 13 по 17 марта.