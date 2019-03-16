Сотни чеченцев проводят в Грозном акцию в память о жертвах теракта в Новой Зеландии

ГРОЗНЫЙ, 16 марта. /ТАСС/. Почтить память жертв стрельбы в мечетях города Крайстчерч на центральной площади Грозного собрались сотни молодых людей. Они держат в руках плакаты с призывами против терроризма и словами поддержки в адрес мусульман Новой Зеландии, передает корр. ТАСС.

"Сегодня здесь собрались около 300 человек, чтобы провести акцию в поддержку мусульман Новой Зеландии, почтить память жертв этого чудовищного теракта. После мы пойдем в мечеть "Сердце Чечни", сделаем коллективный намаз и помолимся за погибших", - сообщил ТАСС председатель Молодежного общественно-патриотического движения "Ахмат" Магомед Азизов.

В пятницу вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд в новозеландском Крайстчерче (административный центр региона Кентербери), где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате теракта погибли, по последним данным, 49 человек, десятки раненых доставлены в больницы. По обвинению в атаке арестованы три человека.