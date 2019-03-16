В "Зарядье" открылась экспозиция, посвященная "Артеку"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Международный детский центр (МДЦ) "Артек" в субботу в рамках фестиваля "Крымская весна" представил в павильоне "Заповедное посольство" московского парка "Зарядье" выставку о своих достижениях за пятилетие, прошедшее после воссоединения Крыма с Россией, передает корреспондент ТАСС.

"Выставка открылась в павильоне "Заповедное посольство" и будет работать 16 и 17 марта. Уже пришли первые посетители - школьники с родителями, около 60 человек. Гости общаются с вожатыми, изучают песни и традиции "Артека", узнают, как попасть в детский центр, ведь 95% путевок распределяются бесплатно", - сообщили ТАСС в пресс- центре МДЦ.

Собеседник агентства отметил, что посетителей экспозиции встречает артековский талисман - бородатый рыжий старичок по имени Сказочный Абсолют, названный в честь "абсолютно тихого часа", обычно именно он встречает детей в лагере и отвечает за сон. На большом экране павильона "Заповедное посольство" посетителям показывают видеопутешествие по модернизированному "Артеку", вожатые рассказывают гостям о традициях детского центра, предлагают разучить местные песни, танцы и кричалки. Кроме того, в зале установлен стенд, где специалисты разъясняют посетителям, как идет распределение путевок в лагерь - они демонстрируют автоматизированную информационную систему (АИС) "Путевка" и проводят пользовательские мастер-классы.

"Ребята, которые придут в эти дни в "Зарядье" с копиями сертификатов о своих достижениях - дипломы, медали, грамоты, публикации и - смогут создать в системе АИС "Путевка" свою страничку, загрузить достижения и создать свое портфолио, чтобы затем поучаствовать в конкурсе на путевку", - отметили в пресс-центре.

Об "Артеке"

По данным МДЦ, за 2018 год "Артек" принял 40 тыс. детей - это самое большое количество детей как за пятилетку после воссоединения Крыма с Россией, так и за всю историю детского центра. Превышен прежний исторический максимум годичного пребывания детей в лагере в 36892 человек, зафиксированный в 1985 году. В 2019 году детский центр примет 150-тысячного артековца с момента воссоединения. В этом году в "Артеке" откроются спальные корпуса лагеря "Солнечный", рассчитанные на 1000 детей в смену.

Фестиваль "Крымская весна" проходит с 16 по 18 марта в Москве в рамках празднования пятилетия воссоединения Крыма с Россией. На 13 площадках организуют выставки фотографий и картин, научно-популярные лекции о литературе, истории, географии Крыма, театральные представления, спортивные, кулинарные и музыкальные мероприятия. Инициатором проведения фестиваля стала Общественная палата РФ, а организатором выступило правительство Москвы в рамках цикла мероприятий "Московские сезоны".

О референдуме в Крыму

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. Восемнадцатого марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.