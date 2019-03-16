В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра и дождя

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Сильный ветер со скоростью до 25 м/с ожидается в Крыму во второй половине субботы. Кроме того, ночью в воскресенье прогнозируется сильный дождь, сообщается в распространенном пресс-службой регионального главка МЧС экстренном предупреждении.

"Экстренное предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях 16-17 марта в Крыму, - говорится в сообщении. - Во второй половине дня и до конца суток 16 марта, ночью 17 марта в Крыму ожидаются усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра [со скоростью] 20-25 м/с, ночью 17 марта сильный, местами очень сильный дождь, в горах со снегом".

По данным синоптиков, сейчас в Крыму около деваяти градусов тепла, скорость ветра составляет около 9 м/с.