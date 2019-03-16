Новгородский флэшмоб в честь юбилея воссоединения Крыма с Россией собрал около 200 человек

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 марта. /ТАСС/. Порядка 200 человек в Великом Новгороде приняли участие во флэшмобе, приуроченному к пятилетию воссоединения Крыма с Россией. Акция прошла на территории местного Кремля, сообщил в субботу ТАСС глава новгородский "Дирекции по организации праздников" Евгений Баютин.

"Флэшмоб состоялся несмотря на метель и снег, в нем приняли участие около 200 человек - молодежь, волонтеры. Акция прошла в Кремле, у памятника "Тысячелетие России", - рассказал собеседник агентства. Памятник представляет собой колокол, на котором в несколько ярусов размещены фигуры государственных деятелей и просветителей, кто внес вклад в историю России.

"Среди них есть и те, кто имеет связь непосредственно с Крымом, например, императрица Екатерина, при которой был Крым присоединен, Потемкин, который принимал в этом непосредственное участие. Сегодня участники акции с цветами выстроились в два кольца вокруг памятника, тем самым образовали импровизированный четвертый ярус. Если в бронзе история, то внизу мы представили настоящее, его связь с прошлым", - пояснил Баютин.

Он добавил, что акцию предваряло торжественное шествие, публичная лекция, в них приняли участие около 600 человек. В течение этой недели в Великом Новгороде также прошли показы фильмов "Крымский мост. Сделано с любовью!", дни крымской кухни в местных кафе и ресторанах, ряд концертов.