Массовый марш в поддержку сохранения климата начался в нескольких городах Франции

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Несколько тысяч человек принимают участие в акциях в защиту планеты от глобального изменения климата, организованных международной организацией Greenpeace в нескольких городах Франции. В Париже к маршу присоединились мирные участники движения "желтых жилетов", как следует из трансляций в Twitter и Facebook.

Колонна манифестантов прошла через площадь Шарля де Голля, хотя еще буквально час назад там происходили ожесточенные столкновения между агрессивными участниками протестного движения "желтых жилетов" и стражами порядка. Сейчас они остановились возле дворца Гарнье - Парижской национальной оперы, откуда должны проследовать до площади Республики. Собравшиеся скандируют призывы к государству усилить меры по борьбе с загрязнением окружающей среды, а также требуют от автопроизводителей снизить токсичность выхлопов производимых ими машин и расширить производство гибридов и электромобилей.

В общей сложности по всей стране было подано более 200 заявок на проведение манифестаций в поддержку сохранения климата, организаторами выступают помимо Greenpeace около 140 организаций защитников окружающей среды, сообщает AFP. Общее название акции звучит как "Марш века" - по аналогии с петицией "Дело века", которая собрала более 2 млн подписей.

Авторы этого воззвания считают, что Франция "не выполняет взятых на себя краткосрочных обязательств" в экологической сфере, в частности, по снижению выброса парниковых газов. В четверг несколько ассоциаций подали иск против властей Франции, в котором предъявили аналогичные претензии.

Для Парижа это уже вторая манифестация борцов за природу на нынешней неделе. Ранее в пятницу от 29 тыс. до 40 тыс. школьников и студентов вышли на улицы французской столицы, чтобы высказаться против загрязнения окружающей среды. Манифестации в этот день также прошли в Страсбурге, Бордо, Монпелье, Гавре, Руане, Туре и других французских городах.