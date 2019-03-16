Собянин: подробности программы "Мой район" появятся на портале мэрии в ближайшие дни

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Подробности столичной программы "Мой район", анонсированной и запущенной в середине прошлого года в рамках предвыборной кампании мэра Москвы Сергея Собянина, появятся на портале мэрии mos.ru в ближайшие дни. Об этом градоначальник написал в своем блоге.

С этого момента фактически правительство Москвы начинает активную фазу реализации этой инициативы. "В ближайшие дни на портале mos.ru заработает специальный раздел с подробным описанием программы "Мой район". Вы сможете узнать, что запланировано сделать в сфере благоустройства, строительства и ремонта социальных учреждений, улучшения работы общественного транспорта и других сферах жизни вашего района", - пояснил Собянин.

Мэр напомнил, что программа формировалась на основе пожеланий самих москвичей, которые направляли свои наказы на личный сайт Собянина. Большинство вопросов было привязано к конкретному району. Жители предлагали создать новый парк, улучшить работу поликлиники, изменить автобусный маршрут, решить сотни других вопросов местной жизни.

"Обобщив эти наказы и предложения, мы получили первый вариант программы "Мой район". На сегодня мы смогли решить уже порядка 300 проблем, волновавших жителей конкретных районов. Остальные находятся в стадии выполнения", - отметил мэр.

Сейчас сформирован второй вариант - это набор действий по созданию комфортных условий для жизни москвичей. Основной принцип инициативы на всех этапах - равные возможности для получения качественных услуг жителями всех районов города. Это стало основой действий нового правительства Москвы на последующую пятилетку (срок избрания мэра - до сентября 2023 года).

"Я всегда, с первых дней работы мэром придерживался идеологии: "Москва - город без окраин". В каждом районе Москвы жители вправе иметь достойные условия для жизни", - отметил Собянин в своем блоге.

Главные принципы

Речь идет о возможности получать качественное образование, медицинскую помощь, иметь хорошую транспортную доступность, посещать скверы и парки, современные спортивные объекты в любом районе Москвы.

"Программа "Мой район" не станет формальным застывшим документом. Она будет постоянно обновляться, учитывая новые идеи и пожелания москвичей. Ваши предложения в программу "Мой район" вы сможете оставить на портале mos.ru и здесь, на моем сайте", - обратился мэр к жителям города.

Экологический уровень

Потребуется и выровнять уровень экологии, пояснил Собянин. Ранее руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский сообщал в интервью ТАСС, что программа "Мой район" призвана привести уровень комфорта в разных районах Москвы практически к одному знаменателю. Задача экологов - сделать сопоставимыми экологические параметры на каждой территории.

Так, по его данным, например, сейчас в районе Марьино около 50-60 дней в году ощущается неприятный запах, а на западе Москвы - два-три дня в год. Чтобы "усреднить" эти показатели, потребуется осуществить целый комплекс мероприятий. Возможно, это приведет к закрытию "грязных" производств, не исключил Кульбачевский.