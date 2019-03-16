Квартира в Москве, где нашли брошенную девочку, не была отключена от воды и света

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Квартира на Ленинградском шоссе в Москве, где недавно была найдена брошенная пятилетняя девочка, не была отключена от воды и света, хотя долг по квартплате превышал 600 тыс. рублей. Об этом сообщила ТАСС в субботу представитель префектуры Северного административного округа (САО) Марина Копылова.

Ранее несколько СМИ писали, что в квартире отсутствовали свет и вода, когда ее вскрыли экстренные службы из-за жалоб соседей на постоянный детский плач. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в эфире телеканала "Россия-1" заявила, что комиссия по делам несовершеннолетних должна была проверить квартиру после отключения там света и воды.

"Префектура САО не подтверждает, что коммуникации были отключены во время того, как находилась девочка к квартире. И несмотря на высокий долг по квартплате, более 600 тыс. рублей, тем не менее все коммуникации были включены до момента, пока девочку не извлекли из квартиры", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, данные о собственниках жилья и точном размере задолженности уточняются.

Об обнаружении ребенка сообщил 10 марта столичный главк Следственного комитета, по данным которого, у девочки отсутствовали социальные навыки и имелись признаки истощения. Со слов соседей, матери ребенка не было дома несколько дней. Савеловский суд Москвы 12 марта арестовал мать девочки Ирину Гаращенко на два месяца, ей инкриминируется покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии. Органы опеки и попечительства и прокуратура обратились в суд с заявлением о лишении женщины родительских прав.

Врачи сообщили, что по физическим параметрам девочка не отстает от сверстников, пока наблюдается задержка умственного развития (ребенок не разговаривает, а только произносит звуки, похожие на слоги), однако врачи не исключают, что она сможет догнать своих одногодок в этом плане. До конца марта ребенок останется в больнице, затем предполагается санаторное лечение и работа с психологами.