Cоветник президента Толстой считает, что Музей Рублева должен быть доступен для граждан

СОЧИ, 16 марта. /ТАСС/. Общественность должна иметь доступ к Музею древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, расположенному на территории Спасо-Андроникова монастыря, и его коллекции. Такое мнение высказал в субботу советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, комментируя возможную передачу музея Русской православной церкви (РПЦ).

15 марта директор музея Михаил Миндлин сообщил ТАСС, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил в Росимущество просьбу о передаче объекта в собственность РПЦ.

"Пока рано это рано комментировать. Эта ситуация возникла, нужно в ней глубоко разбираться, будут приняты решения. Самое главное - обеспечить сохранность и доступность это памятника, этого музея, коллекции этого музея для всех людей", - сказал Толстой журналистам на полях финала конкурса "Лидеры России", который проходит в Сочи.

"Я не готов давать оценки [этой ситуации]. Когда возникает острая, спорная ситуация, которая волнует общество, в ней надо тщательно разбираться", - добавил он.

Андроников монастырь основан в 1357 году митрополитом Алексием как митрополичий, назван по имени первого игумена - Андроника, ученика Сергия Радонежского. На его территории располагаются, том числе, части стен и башен XVII-XVIII веков, здание бывшего духовного училища 1810-1814 годов, Спасский собор начала XV века, братский корпус XVII века, Церковь Михаила Архангела 1691 года, усыпальницу бояр Лопухиных. Спасский собор монастыря - древнейший из сохранившихся московских храмов. Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева находится в бывшей трапезной.

В настоящее время монастырь не действует, однако в нем регулярно проводятся богослужения. Здания ансамбля Андроникова монастыря относятся к объектам культурного наследия федерального значения.