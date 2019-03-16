Творческий вечер Жванецкого в Киеве проходит в спокойной обстановке

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Писатель-сатирик, исполнитель собственных произведений и телеведущий Михаил Жванецкий проводит в Киеве свой творческий вечер, который собрал большое количество его поклонников. Как передает корреспондент ТАСС с места события, у входа в здание Международного центра культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины, более известного как Октябрьский дворец, сотрудники охраны осуществляли поверхностный осмотр вещей посетителей концерта. Усиленные меры безопасности были предприняты после того, как в СМИ появилась информация об угрозах противодействии со стороны радикалов, которые могли сорвать мероприятие.

Несмотря на неудобства с осмотром, зрители смогли попасть на концерт и он начался вовремя.

Украинское информагентство УНН сообщало ранее, что отмены запланированных на 16 и 21 марта концертов артиста в Киеве и Одессе потребовал один из главарей одесского "Правого сектора" (запрещен в РФ) Сергей Стерненко.

Между тем, мэр Одессы Геннадий Труханов раскритиковал призывы украинских радикалов отменить концерты Михаила Жванецкого на Украине. По его словам, жители Одессы гордятся своим знаменитым земляком, который является почетным гражданином города и президентом Всемирного клуба одесситов, и ждут его новых выступлений.

Михаил Жванецкий носит звания Народного артиста Украины и Народного артиста России. Он является автором десятков книг, посвященных, в том числе, и Одессе - "Моя Одесса", "Одесские дачи" и др. На протяжении многих лет постоянно выступает с концертами в родном городе и является неизменным гостем одесской "Юморины".