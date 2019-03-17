Спикер нижней палаты парламента Румынии госпитализирован

ТАСС, 17 марта. Лидер правящей в Румынии Социал-демократической партии (СДП), спикер Палаты депутатов (нижней палаты парламента) Ливиу Драгня госпитализирован в воскресенье из-за болей в спине. Об этом сообщил агентству Mediafax генеральный секретарь СДП Кодрин Штефэнеску.

"Вчера вечером медики приняли решение о госпитализации и запретили ему выходить из больницы, [предписали] начать лечение, - сказал он. - В течение сегодняшнего дня они примут решение, нужна ли операция. В любом случае ему запрещены поездки. Они сказали, что поездка по стране с такими болями сопряжена с большим риском".

"У него уже был эпизод поясничной дископатии, - продолжал Штефэнеску. - Теперь это обострилось. Сегодня он едва стоял на ногах и едва говорил из-за боли. Поэтому он поехал в Бухарест".

Драгня совершал в эти дни поездку по местным организациям СДП. На боли в спине он стал жаловаться в пятницу в городе Тырговишт и по этой причине отказался в воскресенье от поездки в город Брэила.

Драгня считается самым влиятельным политиком в Румынии, который после победы СДП на выборах в 2016 году не смог занять кресло премьер-министра лишь потому, что имеет судимости. В июне прошлого года он был приговорен к трем с половиной годам тюремного заключения за подстрекательство к злоупотреблению служебным положением, а в 2016 году был осужден на два года условно за мошенничество на референдуме 2012 года. Драгня также находится под следствием по делу о незаконном получении средств из европейских фондов.