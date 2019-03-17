Жители регионов Приволжья отметили пятилетие Крымской весны вальсом и дегустациями

ТАСС, 17 марта. Регионы Приволжского федерального округа в воскресенье праздновали пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией. Жители Ижевска посетили "курортный городок", созданный в заснеженном парке, в Кирове танцевали "Севастопольский вальс" в библиотеке, а Казань встретила праздник концертом в Доме Дружбы народов Татарстана.

Фестиваль "Крымская весна" проходит в рамках празднования пятилетия воссоединения Крымского полуострова с РФ. Договор о вхождении в состав России Республики Крым и Севастополя был подписан 18 марта 2014 после того, как на референдуме за воссоединение высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя при явке 80%.

Барабулька и крымский чай

Жители Ижевска в воскресенье окунулись в атмосферу курортного городка. Организаторы фестиваля "Крымская весна" постарались наполнить пространство заснеженного парка имени С. М. Кирова настроением крымской весны: пройдя через символичный "Крымский мост", гости праздника попадали на пляжи полуострова с шезлонгами, а в торговых палатках могли купить традиционное угощение региона - вареную кукурузу, барабульку и крымский чай.

"Гости мероприятия вместе с волонтерами приняли участие в массовом флешмобе и викторине о Крыме, бурными аплодисментами встречали выступления группы "Эктоника", специальной гостьей события стала певица Виктория Дайнеко. Люди смотрели концерт, фотографировались, танцевали, общались и искренне радовались празднику", - рассказали в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

Праздновали пятилетие воссоединения Крыма и России и в Казани: в Доме Дружбы народов Татарстана прошел праздничный концерт с участием оркестра народных инструментов "Казан нуры" под управлением народного артиста республики Расима Ильясова, который исполнил попурри на народные мелодии. Участники концерта показали номера, представляющие культуры разных народов, а также такие произведения, как "Севастопольский вальс".

По словам директора Дома Дружбы, заместителя председателя Совета Ассамблеи народов России Ирека Шарипова, воссоединение Крыма с Россией стало "большим событием" в истории страны и мира. Шарипов напомнил, что за последние годы в Татарстане активно работает крымско-татарское землячество, десятки студентов из Крыма обучаются в казанских вузах, множество чиновников и управленцев перенимают опыт приволжского региона в сфере государственного управления, причем не только в экономике, но и в сфере межнациональных отношений.

"Мы вместе - это наша судьба. Пусть наша совместная судьба будет счастливой, успешной, удачной", - сказал Шарипов, чьи слова привели в информационном центре Дома Дружбы.

Под звуки "Севастопольского вальса"

В Ульяновске в выходные прошел кинофестиваль "Фильмы, снятые в Крыму", гости которого посмотрели такие фильмы, как "Три плюс два", "Кавказская пленница", "Варвара-краса, длинная коса". Жители Кирова в воскресенье отметили пятилетие Крымской весны в танце: в научной библиотеке имени А. И. Герцена прошел бал "Севастопольский вальс", организованный совместно с Кировской школой исторического танца. Гости бала кружились под звуки лучших танцевальных произведений русских, советских и современных композиторов, посвященных теме Родины и ее свершений.

"Мелодия "Севастопольского вальса", созданного в послевоенное время, стала связующей для нескольких поколений наших соотечественников, воскрешала в памяти героические страницы истории и наполняла верой в победу добра и справедливости", - отметили организаторы.

Также на главной площади города в воскресенье прошла ярмарка, где можно было приобрести крымские товары, а в кафе и ресторанах гостей угощали блюдами крымской кухни.