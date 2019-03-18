Первую на Дальнем Востоке смарт-библиотеку открыли в Якутске

ЯКУТСК, 18 марта. /ТАСС/. Трехэтажное здание школы искусств на 600 учащихся и первой на Дальнем Востоке смарт-библиотеки открыли в понедельник в Якутске, передает корреспондент ТАСС.

"Мы открыли в Якутске два замечательных объекта - детскую школу искусств и смарт-библиотеку. Аналогов такой библиотеки нет не только в Якутии, но и на всем Дальнем Востоке. Это будет библиотека нового типа, которая выступит фактором перезагрузки библиотечной системы республики", - сказал журналистам председатель правительства Якутии Владимир Солодов, пояснив, что здание является совмещенным и имеет переход.

Он отметил, что новая библиотека оснащена богатой коллекцией бумажных и электронных книг. Совмещенная со школой трехэтажная библиотека рассчитана на 130 тыс. томов и снабжена автоматизированной системой возврата книг. В здании есть книгохранилище, издательско-множительная лаборатория, обеденный зал, сектор досуга и игротека.

В библиотеке предусмотрен кабинет художника, ремонтная мастерская. Отдельные читальные залы оборудованы для детей 1-4 классов, 5-9 классов, 10-11 классов, пропускная способность библиотеки - 210 человек в сутки. Оба здания спроектированы с учетом климатических условий республики, оснащены для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения - установлены пандусы и подъемники. С вводом новых объектов обеспечиваются принципиально новые условия для образования и творческого развития юных горожан, подчеркнул Солодов.