На конкурс "Кадры будущего для Приморья" начался открытый набор участников

ВЛАДИВОСТОК, 18 марта. /ТАСС/. Набор школьников для участия в конкурсе "Кадры будущего для Приморья", реализуемого в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости", стартовал в регионе в понедельник. Об этом на пресс-конференции во Владивостоке сообщила заместитель проректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Елена Харисова.

"К участию в проекте на конкурсной основе приглашаются школьники 8-10 классов, и принять участие может любой школьник Приморского края. Первый этап конкурса пройдет с 18 марта по 5 апреля, когда всем желающим ребятам нужно будет пройти онлайн-регистрацию, заполнить анкету и отправить небольшое резюме. Второй этап пройдет с 6 по 16 апреля, и абсолютно всем, кто подаст заявки, будет оправлен кейс от компании той отрасли, которую выберет конкурсант. Это практическая задача, на которую нужно будет предложить решение", - сказала Харисова.

Она добавила, что 25 апреля будут подведены итоги второго тура, и 200 победителей станут участниками проекта "Кадры будущего для Приморья". 17-19 мая все победители конкурсного отбора будут приглашены на региональную школу, где они встретятся с экспертами, получат знания о проектной деятельности. Сформированные там команды будут работать над реализацией своих проектов в течение всего следующего года, чтобы в итоге представить решение поставленной задачи.

"Задачи поступают от самых крупных предприятий на нашей территории. Есть, например, задача, связанная с системой устранения разлива нефтепродуктов, которую поставил Дальневосточный центр судостроения и судоремонта. Есть задача от авиационного завода "Прогресс" на создание прототипа модульной системы уличного освещения. Казалось бы, это сложные задачи, с которыми школьникам будет справиться почти невозможно, но практика показывает совсем обратную картину", - отметила Харисова.

Пилотный проект "Кадры будущего для регионов" запущен Агентством стратегических инициатив в 2018 году для детей от 14 до 18 лет. В первый год в нем поучаствовало 1,4 тыс. человек из семи регионов - Московской, Ульяновской, Новгородской, Тюменской, Тульской областей, Пермского края и Татарстана. Согласно идее организаторов, в рамках проекта должны быть созданы условия и меры поддержки для формирования у школьников устойчивой мотивации, нацеленной на развитие своих регионов.