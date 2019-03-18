Более 500 человек посетили выставку документов к пятилетию воссоединения Крыма с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Более полутысячи человек посетили выставку "Крымская весна: 5 лет в родной гавани" в Центральном музее Тавриды, на которой представлены экспонаты периода воссоединения республики с Россией, а также достижения за пять лет пребывания полуострова в составе РФ.

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Об этом сообщил ТАСС гендиректор музея Андрей Мальгин.

"Выставку с момента открытия 15 марта посетили более полутысячи человек. В Крыму сегодня выходной день, и с утра у нас в музей уже много посетителей, вход свободный. У людей живой интерес к тем событиям, которые уже стали историей", - сказал Мальгин.

По его словам, выставка является продолжением выставочного проекта "30 дней, которые потрясли мир", реализованного музеем в 2014 году.

В экспозиции представлены около двухсот подлинных фотографий, документов, листовки, плакаты, знамена и обмундирование народного ополчения Крыма, а также форма строителей Крымского моста и трассы "Таврида", образцы наград Республики Крым и сувенирной продукции, макет нового международного аэропорта в Симферополе.