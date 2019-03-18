Более 2 тыс. человек совершили забег-флешмоб в Ялте в честь юбилея Крымской весны

ЯЛТА, 18 марта. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек разных возрастов в одежде цветов российского флага совершили забег на 2019 метров в Ялте в честь пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Перед забегом разминку с участниками флешмоба провел олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, сообщили ТАСС организаторы акции.

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В честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией на полуострове и по всей стране проходят праздничные мероприятия.

"Народный забег "Крымская весна" посвящен пятилетию воссоединения Крыма с Россией. Более 2 тыс. выстроенных в триколор участников пробежали дистанцию в 2019 метров. Самыми юными участниками забега стали дети от 10 лет, а самый старший - 1941 года рождения", - сказал собеседник агентства и добавил, что после финиша участников наградили памятными призами.