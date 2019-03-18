Главу Водоканала Петербурга отправили в отставку после проверки контрольно-счетной палаты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку главу ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Евгения Целикова после проверки, которая проводилась контрольно-счетной палатой города. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба городской администрации.

"Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку генерального директора ГУП "Водоканал" Евгения Целикова. Материалы проверки предприятия Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга направлены в правоохранительные органы", - говорится в сообщении пресс-службы.

В августе 2018 года Контрольно-счетная палата (КСП) города провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" за 2016-2017 годы и истекший период 2018 года. Были выявлены нарушения в части строительства и реконструкции объектов, бухгалтерского учета и соблюдения законодательства о закупке, а также в сфере управления и распоряжения государственной собственностью.

В КСП отметили, что, несмотря на помощь из бюджета Санкт-Петербурга в 2017 году в виде субсидии на возмещение затрат 2014-2015 годов в сумме 2,5 млрд рублей, финансовые показатели предприятия ухудшались. Замечания касались также выделения предприятием 1 млрд рублей на выплату заработной платы сотрудникам, оплату коммунальных услуг, реконструкцию зданий, аренду земельного участка, закупку мебели и оборудования для нужд образовательной организации "Водная академия" (ее учредителем является ГУП).

В феврале вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский поручил подготовить и направить в правоохранительные органы результаты проверки КСП.