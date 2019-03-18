Почему горело Черное море у берегов Крыма в 1927 году

ТАСС выпустил спецпроект "Крым. Один такой", рассказывающий о туристической привлекательности и исторической уникальности полуострова.
В нем собраны наиболее интересные цифры: количество бутылок вина в погребах "Массандры", размах крыльев самой крупной крымской чайки, площадь самой большой картины Айвазовского, хранящейся в музее в Феодосии, и даже год, в который горело Черное море.
Факты разделены на шесть категорий:
- "Крым активный" (для экстремалов);
- "Крым гастрономический" (для гедонистов);
- "Крым природный" (для созерцателей);
- "Крым культурный" (для эстетов);
- "Крым рекордный" (для патриотов);
- "Крым разный" (для всех).
Каждая страница — это пять цифр и яркий коллаж. Посмотреть на них можно здесь.