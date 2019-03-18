Почему горело Черное море у берегов Крыма в 1927 году

ТАСС выпустил спецпроект "Крым. Один такой", рассказывающий о туристической привлекательности и исторической уникальности полуострова.

В нем собраны наиболее интересные цифры: количество бутылок вина в погребах "Массандры", размах крыльев самой крупной крымской чайки, площадь самой большой картины Айвазовского, хранящейся в музее в Феодосии, и даже год, в который горело Черное море.

Факты разделены на шесть категорий:

Каждая страница — это пять цифр и яркий коллаж. Посмотреть на них можно здесь.