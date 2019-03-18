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В Чечне могут организовать ежегодный фестиваль блогеров

Глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что мероприятие ему предложили организовать популярные российские блогеры, которые приехали в Грозный в качестве туристов

ГРОЗНЫЙ, 18 марта. /ТАСС/. Власти Чечни поддерживают идею проведения в регионе фестиваля блогеров, сообщил в понедельник глава республики Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Я встретился с группой популярных российских блогеров, которые приехали в Грозный в качестве туристов. У нас состоялся исключительно теплый и содержательный разговор <...> Мне предложили организовать крупный ежегодный фестиваль блогеров. Я с большим удовольствием поддержал эту идею", - написал Кадыров.

Глава Чечни надеется, что визит блогеров в регион "будет способствовать укреплению имиджа Чечни как безопасного и благополучного субъекта России с высоким туристским потенциалом". "Мне очень приятно, что ребята получили много положительных эмоций от визита в Чечню. Они высоко оценили картину, которую увидели в нашей республике", - отметил Кадыров.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
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