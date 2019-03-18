На Филиппинах в желудке мертвого кита нашли 40 кг пластика

Волонтеры и биологи из музея костей животных D'Bone обнаружили 40 кг полиэтиленовых пакетов в желудке мертвого кита-клюворыла. Как сообщается в Facebook музея, его тушу выбросило на берег Филиппин к востоку от города Давао 16 марта.

При вскрытии в желудке кита нашли 16 мешков из-под риса, пластиковые мешки для сбора фруктов, а также пакеты для покупок. Отмечается, что мусор и стал причиной смерти молодого животного.

"Правительство должно принять меры против тех, кто продолжает считать, что водоемы и океан являются мусорными баками", - приводятся в сообщении слова работников музея.