Глава совета соотечественников: россияне в Венесуэле мечтают об открытии Русского дома

КАРАКАС, 18 марта. /ТАСС/. Российские соотечественники ждут от венесуэльских властей шагов по открытию Русского дома в стране. Об этом в интервью ТАСС заявила председатель координационного совета российских соотечественников в Венесуэле Вера Лядских.

"Уже много лет мы хотели бы иметь здесь Русский дом. Это мог бы быть Российский центр науки и культуры или какая-то иная структура, но нужна точка единения для нас всех, чтобы можно было собираться и проводить мероприятия, чтобы мы могли куда-то приглашать венесуэльцев, чтобы познакомить их с нашей культурой и языком, - сказала она. - В настоящее время мы вынуждены проводить мероприятия в разных местах, но хотелось бы иметь постоянное помещение, где будет находиться точка концентрации российской общины. У многих крупных стран существуют такие дома, а у нас нет".

Как отметила Лядских, венесуэльская сторона обещала содействовать открытию Русского дома. Она подчеркнула, что российские соотечественники при поддержке Россотрудничества и посольства РФ в Каракасе продолжают организовывать в Венесуэле мероприятия в сфере культуры.

Ранее в интервью ТАСС губернатор венесуэльского штата Миранда Эктор Родригес сообщил, что в Каракасе до 9 мая планируется открытие Дома культуры России.

Соотечественники остаются

Лядских рассказала, что на данный момент в Венесуэле находятся около 700-800 российских соотечественников. "Большая часть проживает в Каракасе, это человек 400. Остальные - в основном в Маракае, Валенсии, Баркисимето, есть несколько человек в Кумане и Барселоне", - пояснила она. При этом на границе с Колумбией, где ситуация обострена в связи с политическим кризисом, российских соотечественников немного - "в одном штате человека три, и в другом одна семья", добавила председатель координационного совета организации.

По словам Лядских, несмотря на тяжелое экономическое положение в стране, массового отъезда представителей российской общины пока не наблюдается. "Насколько мне известно, за это время только две семьи уехали. Многие относятся к ситуации настороженно. Я не говорю, что кто-то собирается уехать, но такие мысли, возможно, к некоторым приходят", - подчеркнула она.

При этом, по ее мнению, текущий венесуэльский кризис стал одним из самых тяжелых в новейшей истории страны. "Я живу в Венесуэле уже 25 лет. Я бы сказала, сейчас ситуация сложнее с политической точки зрения, - заметила Лядских. - В 2017 году кризис тоже был достаточно сильный, прошло достаточное количество манифестаций, было много жертв, было очень неспокойно. Тогда было больше движения, но с политической точки зрения, я думаю, сейчас тяжелее".

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.