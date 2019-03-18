Регоператор вложит более 1 млрд рублей в инфраструктуру вывоза ТКО в Саратовской области

САРАТОВ, 18 марта. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) планирует инвестировать более 1 млрд рублей в инфраструктуру вывоза мусора в Саратовской области в 2019 году, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регоператора - филиале АО "Управление отходами".

"Совокупные инвестиции в инфраструктуру вывоза твердых коммунальных отходов в зоне деятельности регионального оператора Саратовской области превысят 1 млрд рублей до конца 2019 года", - сообщили в пресс-службе.

В компании уточнили, что на данные средства планируется закупить современную специализированную технику, а также обновить контейнерный парк. Таким образом, инвестиции в 2019 году превысят показатели 2018 года в два раза: совокупные инвестиции в инфраструктуру вывоза ТКО за прошлый период составили более 500 млн руб.

Региональный оператор Саратовской области по обращению с ТКО приступил к работе 12 августа 2018 года. В зоне его деятельности проживают 1,85 млн человек, он обслуживает 19 муниципальных районов и областной центр - Саратов.