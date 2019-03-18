Регионы ЦФО отметили воссоединение с Крымом бесплатным входом в музеи и розыгрышем путевок

ТАСС, 18 марта. Розыгрыш путевок в Крым стал кульминацией концертов, посвященных пятилетию воссоединения с Крымом, в нескольких регионах Центрального федерального округа. В Тамбовской области в честь праздника бесплатно работают для посетителей все областные и муниципальные музеи, сообщили ТАСС в администрациях регионов.

Договор о вхождении в состав России Республики Крым и Севастополя был подписан 18 марта 2014 после того, как на референдуме за воссоединение высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя при явке 80%.

"Вечером по случаю юбилейной даты для массового катания будут бесплатно работать ледовые дворцы в Тамбове, Мичуринске и Уварове. В этот день свободный вход организован во все областные и муниципальные музеи региона", - сообщили ТАСС в правительстве Тамбовской области, где путевку в Крым вручат автору лучшего сочинения в честь полуострова. Днем в Тамбове состоялся круглый стол, посвященный перспективам развития туризма.

Накануне пятилетний юбилей воссоединения с Крымом в Твери отметили концертом, в ходе которого состоялся розыгрыш путевки в Крым на неделю на двоих. Концерты в честь воссоединения России с Крымом прошли в парках и на площадях Белгородской и Курской областей в понедельник, 18 марта.

В Калуге в понедельник состоялась публичная лекция реготделения общества "Знание" о значении Крымской весны. В воскресенье праздничные мероприятия также прошли в Ярославской области, где жители 10 городов устроили флешмоб, станцевав под знаменитую композицию "Севастопольский вальс".