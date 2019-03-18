Уральские регионы отметили "Крымскую весну" танцами студентов и открытыми уроками в школах

ТАСС, 18 марта. Регионы Уральского федерального округа (УрФО) отметили пятую годовщину воссоединения Крыма с Россией флешмобами студентов, выступлениями духовых оркестров, а также презентациями туристического и образовательного потенциала полуострова. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в региональных администрациях и учреждениях культуры.

С 16 по 18 марта в России проходят мероприятия, посвященные пятилетию воссоединения Крыма и РФ. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.

Одна из самых запоминающихся акции прошла в Екатеринбурге. Более сотни студентов хореографического отделения Свердловского колледжа искусств и культуры вышли в исторический сквер города и устроили танцевальный флешмоб "Весна. Дружба. Любовь". Движения исполнялись под патриотическую музыку на фоне российских флагов. А в историческом парке "Россия - моя История" стартовал фестиваль, на котором свердловские общественные организации представляли проекты, которые реализуются совместно с Крымом. В частности, детская яхтенная флотилия "Каравелла" презентовала проект "Крымский экипаж", который начался пять лет назад.

"Мы учим детей [в Крыму] ходить по морю на шлюпках, занимаемся с ними по нормативам ГТО. Благодаря высшему морскому училищу имени Нахимова участвуем в сборах юных моряков России. Младших детей учат основам дайвинга, они ходят по историческим местам Севастополя, участвуют в выходах в море на большой крейсерской яхте. Для детей это романтика - постоять за штурвалом на большой яхте. Те, кто постарше, участвуют в соревнованиях", - отметила ТАСС руководитель "Каравеллы" Лариса Крапивина.

В школах Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в понедельник проходят игровые программы, информационные часы, открытые уроки для учащихся. Ребятам рассказывают про историю Крыма и событиях, связанных с вхождением республики в состав России в 2014 году.

В Курганской области на сцене фестиваля "Крымская весна" выступили творческие коллективы города с номерами, посвященными одному из главных событий современной истории. Рядом со сценой прошла ярмарка, где гости фестиваля могли попробовать блюда и сладости народов Крыма или приобрести работы курганских мастеров вышивки, гончарного дела и резьбы по дереву.