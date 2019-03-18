Минпросвещения предложило школам провести уроки в честь Дня воссоединения Крыма с Россией

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Министерство просвещения разработало рекомендации по проведению тематических уроков в школах, которые посвящены воссоединению Крыма с Россией. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства.

"В честь Дня воссоединения Крыма с Россией в школах страны проходят тематические уроки, круглые столы, классные часы, концерты, акции и конкурсы. Минпросвещения России разработало методические рекомендации в помощь педагогам общеобразовательных организаций", - говорится в сообщении.

Рекомендации содержат предложения по подготовке и проведению памятных мероприятий, а также дополнительные материалы для учителей и ссылки на тематические ресурсы. Их главная задача - помочь учителю в отборе необходимой информации и проведении тематических уроков, специальных акций, встреч и других мероприятий, посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.