Более 15 тыс. человек пришли на концерт к 5-летию воссоединения Крыма с РФ в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Более 15 тыс. человек собрались в понедельник на центральной площади им. В. И. Ленина в Симферополе, где проходит праздничный концерт к пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией, сообщили ТАСС в оргкомитете мероприятия.

"Более 15 тыс. человек принимают участие в начавшемся в 18:00 мск концерте на центральной городской площади Симферополя. Люди продолжают подходить для того, чтобы всем вместе отпраздновать пятилетие воссоединения Крыма с Россией. Ожидается участие не менее 30 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Зрители начали собираться на площади за несколько часов до начала концерта, среди них много молодых людей, лица которых раскрашены в цвета российского триколора. "Мы пришли с очень хорошим настроением на концерт. Мы всегда поддерживали Россию и рады, что пять лет живем в этой великой стране", - сказала ТАСС преподаватель одной из спортивных школ города Ольга.

На площади установлена сцена с мультимедийными экранами. Концерт начался с выступления Дениса Майданова, также зрители ждут группу "Любэ", "Хор Турецкого", Михаила Шуфутинского и других.

Планируется, что перед собравшимися выступит президент РФ Владимир Путин, а завершит вечер праздничный салют.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.