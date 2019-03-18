Путин высказался за активное развитие яхтинга в Балаклавской бухте

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил силовым структурам "передвинуться", чтобы обеспечить возможности для развития яхтенного спорта и создания его базы в Балаклавской бухте. Об этом Путин сообщил на встрече с общественностью Республики Крым и Севастополя.

"В советсткое время здесь все было военное. Оно должно быть это военное только там, где это необходимо, а все остальное нужно освобождать для развития. Это одна из уникальных бухт в Азово-Черноморском и Средиземноморском бассейнах. Конечно, там конфетку можно сделать", - сказал Путин.

Он предложил представить проект создания базы яхтинга в Балаклавской бухте на рассмотрение первому заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко.

"Что касается Балаклавской бухты, то все это немножко переносится, сдвигается . Эта реализация отчасти сдвигается по срокам, потому что выяснилась необходимость строительства большого количества различных инфраструктурных объектов", - пояснил Путин.

Он выразил надежду, что решение будет найдено уже в ближайшее время.

"Я попросил коллег из силовых структур уже оттуда передвинуться - и Погранслужбы, и Минобороны, и Федеральной службы охраны, чтобы они дали возможность развиваться Крыму и Севастополю", - сказал президент.

По его словам, развитием яхтинга до сих пор никто не занимался.

"Если инфраструктура существует, то тогда появится потребитель. Это 100%. Это касается и иностранных граждан - владельцев этих яхт небольших. И у нас сразу появятся те, кто будут покупать или в лизинг сдавать. Сразу возникнет этот сектор бизнеса, мгновенно. Вы изложите все, что вы считаете целесообразным, а я поручу правительству, силовым структурам, которые заботятся о безопасности побережья, все это проработать и со своей стороны всячески вас поддержу", - обещал президент.