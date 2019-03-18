Путин сравнил поведение крымчан с подвигом бойцов Красной Армии

"Дорогие друзья, хочу обратиться к тем, кто собрался на площади в Симферополе, хочу обратиться ко всем севастопольцам и крымчанам, которых нет на этой площади, но которые сердцем с нами. Хочу поздравить вас с пятилетием воссоединения Крыма и Севастополя с Россией", - сказал глава государства, обратившись к людям со сцены праздничного концерта, посвященного этому событию.

По его словам, Крымская весна вошла в историю и сознание людей и стала возможной благодаря историческому референдуму, в котором жители региона приняли участие и проголосовали за это историческое решение. "Я сейчас не побоюсь сделать определенное историческое сравнение: поведение севастопольцев и крымчан напоминает мне поведение бойцов Красной Армии в трагические месяцы начала Великой Отечественной войны, когда они, прорываясь к своим, выносили на себе поближе к сердцу боевые знамена своих частей, - сказал российский лидер. - Так и вы, находясь вне рамок российской государственности, многие и многие годы, на протяжение десятилетий сохранили в своем сердце и пронесли через эти годы любовь к нашей Родине, к России". Путин поблагодарил крымчан за это.

Обращаясь к собравшимся на площади Ленина в Симферополе, глава государства заметил, что события пятилетней давности не только привели к невероятному подъему патриотизма по всей России, но и показали силу правды и справедливости. "Именно поэтому Россия распахнула объятия, свое сердце и душу, и с радостью и восторгом приняла вас в свою огромную, многонациональную семью", - подчеркнул Путин. Он добавил, что за прошедшую пятилетку было многое сделано. "Но предстоит сделать гораздо больше, созданы только базовые условия для развития, но мы сделаем все, добьемся всех поставленных перед собой целей, решим все задачи, потому что есть главное условие, - сказал Путин. - Оно заключается в том, что мы вместе". В заключение глава государства пожелал удачи и счастья каждому жителю Крыма.