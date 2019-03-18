Замдиректора Водоканала Петербурга временно назначен главой предприятия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Первый заместитель директора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Александр Данилов временно сменит Евгения Целикова на посту главы предприятия с 19 марта. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

В понедельник врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку Евгения Целикова после проверки компании, которая проводилась контрольно-счетной палатой города.

"Первый заместитель директора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Александр Данилов приступит к работе в качестве врио директора компании с 19 марта", - рассказал собеседник агентства.

В августе 2018 года Контрольно-счетная палата (КСП) города провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" за 2016-2017 годы и истекший период 2018 года. Были выявлены нарушения в части строительства и реконструкции объектов, бухгалтерского учета и соблюдения законодательства о закупке, а также в сфере управления и распоряжения государственной собственностью.

В КСП отметили, что, несмотря на помощь из бюджета Санкт-Петербурга в 2017 году в виде субсидии на возмещение затрат 2014-2015 годов в сумме 2,5 млрд рублей, финансовые показатели предприятия ухудшались. Замечания касались также выделения предприятием 1 млрд рублей на выплату заработной платы сотрудникам, оплату коммунальных услуг, реконструкцию зданий, аренду земельного участка, закупку мебели и оборудования для нужд образовательной организации "Водная академия" (ее учредителем является ГУП).

В феврале вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский поручил подготовить и направить в правоохранительные органы результаты проверки КСП.