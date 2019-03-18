Более 100 тыс. человек участвовали в Крыму в праздновании юбилея воссоединения с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Свыше 100 тыс. человек участвовали в праздничных мероприятиях в Крыму в честь пятилетнего юбилея воссоединения с Россией. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма.

"В Симферополе на праздничный концерт пришли 30 тыс. человек, в остальной Республике Крым - 72 тыс. человек [участвовали в торжествах]", - сказал собеседник агентства.

В понедельник праздничные концерты, митинги, выставки декоративно-прикладного искусства, приуроченные к первой пятилетке воссоединения Крыма с Россией прошли во всех городах и районных центрах полуострова. Одно из самых зрелищных и массовых мероприятий состоялось в Ялте, где более 2 тыс. человек разных возрастов в одежде цветов российского флага совершили забег на 2019 метров. Перед забегом разминку с участниками флешмоба провел олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.

В Керчи прошли народные гулянья, которые начались с торжественного митинга. Также в этот день юным керчанам, которым исполнилось 14 лет, были вручены паспорта гражданина Российской Федерации.

На центральной площади Симферополя в понедельник выступили региональные творческие коллективы, а также звезды российской эстрады, среди которых группа "Любэ", Денис Майданов и другие. Со сцены поздравил крымчан с пятилетием воссоединения полуострова с Россией президент РФ Владимир Путин. Концерт завершился праздничным салютом.