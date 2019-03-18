Число посетителей книжного салона в Париже снизилось из-за протестов "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 19 марта. /ТАСС/. Организаторы Международного книжного салона, прошедшего в Париже с 15 по 18 марта, зафиксировали снижение числа посетителей из-за протестов "желтых жилетов". Как сообщили в понедельник устроители, количество гостей литературного форума в этом году составило чуть более 160 тыс. человек.

"93-й книжный салон зафиксировал небольшое снижение числа посетителей в современном контексте и в условиях социальной напряженности - более 160 тыс. человек (-2%)", - сказано в сообщении организаторов, опубликованном на сайте газеты Le Figaro. Согласно их информации, в минувшую субботу, отмеченную беспорядками во время манифестации "желтых жилетов" в Париже, количество гостей салона снизилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В этом году в книжном форуме, традиционно разместившемся в выставочном комплексе у Версальских ворот, приняли участие около 3 тыс. писателей из 50 стран. Особое внимание было уделено книгоизданию европейских стран. Почетным гостем салона в этом году был выбран Оман.

Российский стенд

Россия на книжном форуме представляла свой стенд, который разместился на площади около 100 кв м. Как сообщили в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), в этом году вниманию книголюбов были представлены более 600 новинок отечественного книгоиздания, среди которых новые издания русской классики, произведения современных российских авторов, детские книги, путеводители по России, фотоальбомы.

В программу книжного форума вошли более 40 различных мероприятий с участием российских специалистов книгоиздательской отрасли. В течение нескольких дней на экране, установленном на российском стенде, демонстрировались документальные фильмы разных лет о судьбах русских писателей. По окончании салона, как отметили в Роспечати, книги переданы в дар российским учреждениям в сфере культуры, работающим во Франции.

В лидерах мирового книгоиздания

В первый день салона его участников приветствовал глава Роспечати Михаил Сеславинский, возглавивший российскую делегацию. Он отметил, что в России ежегодно издается около 120 тыс. наименований книг, что делает нашу страну одним из лидеров мирового книгоиздания. Посол России в Париже Алексей Мешков подчеркнул, что Франция - та площадка, где русская литература востребована и на русском языке, и в переводах.

Следующий книжный салон - 40-й по счету - пройдет в Париже с 20 по 23 марта 2020 года. Его почетным гостем станет Индия.