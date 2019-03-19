Гонка "Берингия" на Камчатке остановилась из-за неблагоприятного метеопрогноза

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 марта. /ТАСС/. Каюры гонки на собачьих упряжках "Берингия" на сутки прервали соревнования из-за неблагоприятного метеопрогноза, сообщили ТАСС во вторник в оргкомитете гонки.

"Берингия" на сутки остается в поселке Ивашка Карагинского района. Причина - неблагоприятный метеопрогноз по дальнейшему маршруту: завтра и послезавтра в районе прохождения гонки по прогнозам синоптиков будет сильная пурга. Поэтому принято решение оставаться в Ивашке и пережидать непогоду", - сообщили в оргкомитете гонки.

"Берингия-2019" стартовала 4 марта в райцентре Эссо на северо-западе Камчатки. На трассу вышли 18 каюров в возрасте от 18 до 59 лет. Семеро из них, в том числе спортсмены из Хабаровска и Швейцарии, сошли с дистанции из-за сложностей с упряжками. Гонку продолжают 11 каюров из Москвы, Камчатского края и Карелии.

Гонка проходит в 16 этапов через 10 национальных поселков региона. Каюрам предстоит провести упряжки, в которые запряжено 8-14 собак, в экстремальных условиях с резкими перепадами высот и температур. Большая часть трассы проходит в безлюдной, покрытой снегом тундре. Всего упряжкам предстоит пройти порядка 1,4 тыс. км пути. Планируется, что финишируют каюры в конце марта в райцентре Усть-Камчатск на востоке полуострова.

Впервые "Берингия" прошла в январе 1990 года. Протяженность трассы "Берингия-90" составляла 250 км. В 2009 году гонка получила статус официального праздника Камчатского края. "Берингия-2018" протяженностью 2101 км включена в Книгу рекордов России как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в Евразии.