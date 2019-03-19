Две месячные нормы выпали во время снегопада в Чите

ЧИТА, 19 марта. /ТАСС/. Две месячные нормы осадков выпали в Чите во время снегопада, начавшегося в понедельник вечером и продолжившегося ночью. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

"18 марта погоду в Забайкалье определил циклон. Местами по краю прошел снег с количеством 3-6 мм, что около и больше нормы, установился снежный покров высотой до 10 см. На дорогах наблюдается снежный накат. Наиболее интенсивный снег выпал в Чите - 7,5 мм, что составило две месячные нормы", - говорится в сообщении.

Министерство территориального развития Забайкальского края рекомендовало жителям региона воздержаться от дальних поездок, а при необходимости выезда соблюдать осторожность.

"Проезд обеспечен на всех участках федеральных трасс. На местах работает 31 единица техники. На дорогах регионального и межмуниципального значения работают 22 единицы техники. В случае дальнейшего выпадения осадков резервные единицы техники готовы к выходу для уборки снежных завалов", - цитирует пресс-служба слова главы краевого минтерразвития Виктора Паздникова.