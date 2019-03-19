WSJ: компромат на главу Amazon за $200 тыс. продал брат его любовницы

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Газета The National Enquirer получила информацию о супружеской измене основателя компании Amazon Джеффа Безоса от брата его любовницы, актрисы Лорен Санчес. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, Майкл Санчес получил от The National Enquirer $200 тыс. за sms-переписку и интимные фотографии своей сестры с самым богатым человеком в мире. Сам Санчес, отвечая на просьбу издания прокомментировать эти данные, заявил о нежелании признавать успехи газеты на поприще журналистских расследований. Он назвал публикацию "старыми слухами" из анонимных источников, но при этом отказался прокомментировать информацию о предоставлении интимных снимков своей сестры с Безосом в распоряжение The National Enquirer.

Как напоминает WSJ, долгое время не исключалось, что The National Enquirer получила компромат на главу Amazon от Дональда Трампа или посредников Саудовской Аравии. Адвокат Элкан Абрамовиц, представляющий интересы компании American Media, которой принадлежит газета, в интервью телекомпании ABC в феврале отрицал подобные версии.

Безос, являющийся также владельцем газеты The Washington Post, в начале февраля сообщил, что подвергался шантажу и вымогательству со стороны сотрудников The National Enquirer. По словам предпринимателя, они угрожали публикацией sms- сообщений и фотографий интимного содержания, которыми он обменивался с Лорен Санчес.

Основатель Amazon заявил, что решил не поддаваться угрозам и опубликовать свою переписку с представителями газеты на этот счет. Безос, состояние которого, по оценкам агентства Bloomberg, превышает $134 млрд, находится в процессе развода со своей супругой Маккензи.

Суть обвинений Безоса

9 января Безос и его супруга объявили, что намерены развестись. Днем позже в The National Enquirer был опубликован материал об отношениях предпринимателя с его любовницей. В нем, в частности, приводились сообщения, которыми обменивались Безос и Санчес. Безос после этого распорядился провести частное расследование, чтобы выяснить, как в распоряжение газеты попала его переписка с любовницей.

По утверждению Безоса, главный редактор The National Enquirer Дэвид Пекер узнал о расследовании и через своих представителей потребовал прекратить его. В противном случае он угрожал опубликовать новые сообщения, а также фотографии интимного содержания, которыми обменивались Безос и Санчес. Кроме того, Пекер хотел, чтобы Безос публично заявил, что в материалах The National Enquirer нет политической подоплеки.

Безос заявил, что ответил отказом. Лорен Санчес находится в процессе развода с бизнесменом Патриком Уайтселлом.