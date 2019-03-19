Киргизия и Якутия договорились о сотрудничестве в работе с мигрантами

ЯКУТСК, 19 марта. /ТАСС/. Органы власти Якутии и Киргизии договорились о сотрудничестве в работе с мигрантами. Как сообщили в пресс-службе министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия), представители киргизских властей прибыли в Якутск из-за резонансного преступления, предположительно, совершенного мигрантом из этой страны.

"Цель визита - проведение разъяснительной работы с мигрантами из Киргизии, проживающими на территории республики, содействие выработке согласованной позиции в части совершенствования системы мониторинга и профилактики нарушений среди мигрантов", - рассказали в пресс-службе.

Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве при проведении совместных мероприятий как в Республике Саха (Якутия), так и в Киргизии, а также об обмене информацией при работе с мигрантами.

Изнасилование и похищение местной жительницы, предположительно совершенное трудовым мигрантом, вызвало широкий общественный резонанс. Власти региона пообещали усилить меры по борьбе с незаконной миграцией и незаконным предпринимательством.

Ранее сообщалось, что 17 марта СК РФ возбудил уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Изнасилование" и "Незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору". Обвиняемый в изнасиловании жительницы Якутска арестован, двое подозреваемых задержаны. СУ СК РФ по Якутии выступило с обращением, в котором попросило жителей региона не связывать резонансное преступление с национальным вопросом.