Boeing-777 "Аэрофлота" назовут в честь писателя Даниила Гранина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Авиалайнер Boeing-777-300, который пополнит парк "Аэрофлота" в 2020 году, назовут именем писателя, почетного гражданина Санкт-Петербурга Даниила Гранина.

Об этом говорится в ответе авиакомпании заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексею Волину на ранее направленный им запрос, копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

"Правление [авиакомпании "Аэрофлот"] приняло решение утвердить кандидатуру Д.А. Гранина для присвоения его имени новому самолету нашей авиакомпании. В честь писателя будет назван Boeing-777-300, поступление этого лайнера в парк "Аэрофлота" запланировано на март 2020 года", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в прошлом году власти Петербурга обратились в "Аэрофлот" с предложением присвоить имя Даниила Гранина одному из самолетов.