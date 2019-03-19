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Новая система обращения с ТКО

Чайка поручил прокурорам разобраться в ситуации с завышением тарифов на вывоз мусора

Генпрокурор отметил, что некоторые регионы "не смогли полностью перейти на новые формы работы с твердыми бытовыми отходами"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Юрий Чайка на заседании коллегии надзорного ведомства во вторник поручил подчиненным разобраться с незаконным завышением тарифов на вывоз мусора.

"Поручаю прокурорам жестко реагировать на незаконное завышение коммунальных тарифов. И это касается не только сборов за вывоз твердых бытовых отходов", - сказал генпрокурор.

По словам Чайки, "несмотря на назревшую необходимость реформ и продолжительный подготовительный период", ряд регионов так и не смог полностью перейти на новые формы работы с твердыми бытовыми отходами. В их числе Архангельская, Курская, Омская, Рязанская, Тверская области. В результате в городах образовались горы невывезенного мусора, а стоимость его утилизации для населения росла. "В ближайшее время мы отдельно обсудим эту тему на оперативных совещаниях с участием руководителей заинтересованных ведомств, глав субъектов, общественных организаций", - отметил генпрокурор.

В марте Чайка поручил организовать проверки в связи с взиманием с граждан двойной платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). При наличии оснований будет инициироваться перерасчет размера платы за содержание жилых помещений, необоснованно включавшей в себя плату за обращение с ТКО. Ранее эксперты проекта "Единой России" "Чистая страна" направили в Генпрокуратуру для проверки данные о том, что в 30 регионах местные жители столкнулись с двойной оплатой за вывоз мусора. Подобная ситуация сложилась после того, как с 1 января плату за эту услугу стали прописывать в отдельном платежном документе.

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичРоссияАрхангельская областьТверская областьКурская областьОмская областьРязанская областьНовая система обращения с ТКО
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