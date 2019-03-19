Путин потребовал строго следить за соблюдением прав льготных категорий россиян

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре жестко реагировать на несвоевременные выплаты пенсий и на нарушения при льготном обеспечении лекарствами.

"Нужно продолжать последовательно и системно наводить правовой порядок в сфере трудовых и социальных отношений, в том числе под постоянным контролем должны находиться вопросы обеспечения занятости, особенно молодежи и людей предпенсионного возраста", - указал глава государства, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. На его взгляд, "жестко следует реагировать на несвоевременные выплаты людям пенсий, пособий, на нарушения при льготном предоставлении лекарств и средств реабилитации".

"Прошу также принципиально подходить к соблюдению законодательства при поддержке семьи, реализации материнского капитала, предоставления жилья сиротам", - потребовал президент. Он признал, что "здесь очень много вопросов экономического характера, возможностей на региональном уровне". "Но далеко не всегда экономические, финансовые ограничения являются причиной недобросовестного исполнения своих обязанностей со стороны органов власти и управления", - отметил Путин.

По оценке президента, "в прошлом году российские прокуроры внесли значимый вклад в борьбу с криминалом, экстремизмом, коррупцией". Он особо отметил "большой объем обращений рассмотренных граждан - порядка 5 млн за 2018 год". "В том числе при непосредственном участии органов прокуратуры были погашены задолженности по зарплатам граждан, вы продолжали следить за соблюдением законов в социальной сфере", - обратился глава государства к участникам заседания. Он назвал "значимым результатом" погашенную задолженность по зарплатам на сумму более 26 млрд рублей. "В целом в результате принятых мер число нарушений прав граждан, связанных с оплатой труда, снизилось по сравнению с 2017 годом на 15%", - констатировал президент.