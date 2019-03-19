Чайка: механизмы против незаконного преследования предпринимателей работают слабо

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Механизмы против незаконного уголовного преследования предпринимателей работают недостаточно. Об этом сообщил во вторник генеральный прокурор России Юрий Чайка в ходе расширенной коллегии Генпрокуратуры с участием президента России.

"К сожалению, бизнес так и не вышел из-под давления правоохранительных органов, - отметил генпрокурор. - За [2018] год прокурорами отменено почти 200 незаконных постановлений о возбуждении уголовного дела и предъявлении бизнесменам обвинения". "Любое из этих дел могло повлечь за собой длительные аресты и, как следствие, сломанные судьбы, разрушенный бизнес, потерянные рабочие места", - отметил он. При этом оценка материалов, по которым возбуждаются уголовные дела по экономическим преступлениям, особенно на первоначальном этапе, представляет сложность. "Здесь многое зависит от добросовестности следователя и наличия механизмов, сдерживающих его от нарушений закона", - заметил генпрокурор.

Он напомнил, что в 2016 году в Уголовный кодекс РФ была введена статья за незаконное возбуждение уголовного дела в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 299 УК РФ). "Однако за два года ни одно такое преступление на учет не поставлено," - подчеркнул Чайка. "Две другие части статьи 299 УК РФ уже более 20 лет предусматривают ответственность за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Они касаются не только предпринимателей, но тоже не работают", - констатировал генпрокурор.

В 2017-2018 годах были реабилитированы после уголовного преследования 37 тыс. человек, из которых почти 3 тыс. содержались под стражей, но в суд было направлено только два уголовных дела по ст. 299 УК РФ, отметил Чайка. "Вывод очевиден: следователи и руководители следственных органов вовсе не заинтересованы в формировании практики применения данной нормы, - считает он. - Для того, чтобы уголовно-правовые запреты выступали для правонарушителей сдерживающим фактором, необходимо не ужесточение наказания, а его неотвратимость".

Генпрокурор также заверил, что после поручения президента Генпрокуратура совместно с Верховным судом разберется "со всеми случаями длительного содержания под стражей бизнесменов, обоснованностью их привлечения к уголовной ответственности по прекращенным делам экономической направленности". "И доложим вам о принятых мерах и предложениях по устранению причин нарушений", - сказал Чайка, обращаясь к Владимиру Путину.